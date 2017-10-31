Settore ospiti tutto esaurito domenica, i tifosi della Roma stanno polverizzando la vendita dei biglietti

C’è grande entusiasmo intorno alla Roma di Di Francesco che, nonostante le due sconfitte con Napoli ed Inter, sta riuscendo a tenere il passo delle prime, il tutto condito da un ottimo girone di Champ...

C’è grande entusiasmo intorno alla Roma di Di Francesco che, nonostante le due sconfitte con Napoli ed Inter, sta riuscendo a tenere il passo delle prime, il tutto condito da un ottimo girone di Champions League. Per la partita di sabato, al Franchi, tra Fiorentina e Roma, ll settore ospiti, che dispone di circa 2200 posti, si incammina verso il tutto esaurito. Infatti, nella prima ora di vendita sono già stati staccati 1100 tagliandi, ed è facilmente prevedibile che i restanti andranno esauriti nelle prossime ore.

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