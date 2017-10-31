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Settore ospiti tutto esaurito domenica, i tifosi della Roma stanno polverizzando la vendita dei biglietti

C’è grande entusiasmo intorno alla Roma di Di Francesco che, nonostante le due sconfitte con Napoli ed Inter, sta riuscendo a tenere il passo delle prime, il tutto condito da un ottimo girone di Champ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2017 16:15
Settore ospiti tutto esaurito domenica, i tifosi della Roma stanno polverizzando la vendita dei biglietti -
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C’è grande entusiasmo intorno alla Roma di Di Francesco che, nonostante le due sconfitte con Napoli ed Inter, sta riuscendo a tenere il passo delle prime, il tutto condito da un ottimo girone di Champions League. Per la partita di sabato, al Franchi, tra Fiorentina e Roma, ll settore ospiti, che dispone di circa 2200 posti, si incammina verso il tutto esaurito. Infatti, nella prima ora di vendita sono già stati staccati 1100 tagliandi, ed è facilmente prevedibile che i restanti andranno esauriti nelle prossime ore.

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