Fiorentina-Napoli, a una settimana dalla gara regna l'incertezza: Franchi ancora senza ok definitivo

Il comitato per la sicurezza si è riunito oggi in prefettura, ma nessuna decisione è stata presa su stadio e settore ospiti

Mancano solo otto giorni alla sfida tra Fiorentina e Napoli, quando lo stadio Artemio Franchi dovrebbe riaprire ufficialmente le porte a squadra e tifosi. Ma, a una settimana esatta dal match, resta ancora in sospeso l’ok definitivo per l’utilizzo dell’impianto, e in particolare per quanto riguarda l’organizzazione dell’afflusso dei tifosi ospiti.

Nel pomeriggio di oggi si è riunito in prefettura il comitato per la sicurezza degli spettacoli, con la partecipazione delle forze dell’ordine e dei rappresentanti delle istituzioni locali. All’ordine del giorno proprio la gara di Serie A in programma tra viola e azzurri.

Una delle questioni più delicate è legata al settore ospiti: si valutava la possibilità di aumentare il numero di biglietti disponibili per i tifosi del Napoli, ma al momento non è arrivata alcuna decisione definitiva. Nessuna fumata bianca, né in senso positivo né negativo.

Quella di oggi è stata soltanto una prima analisi della situazione, ma senza che siano state assunte determinazioni ufficiali. Le risposte definitive potrebbero arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni, quando il quadro sulla sicurezza sarà più chiaro. L’attesa continua, dunque. E con essa, anche l’incertezza.