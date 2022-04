Tifosi della Juventus accecati dall’odio verso la Fiorentina. Cori costanti contro Firenze e i Viola

Se qualcuno vi racconta che i tifosi della Juventus non sentono la rivalità contro la Fiorentina non credeteci. Oggi l’ennesima conferma. I tifosi bianconeri, nel prepartita della sfida contro la squadra di Italiano per il ritorno di Coppa Italia, non hanno smesso nemmeno per un minuto per fare cori contro la squadra viola e la città di Firenze in uno Juventus Stadium che si andava via via riempiendo.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA