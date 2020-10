CorSport, Cutrone ed il posto da titolare per trasformarsi in un bomber da doppia cifra

Patrick Cutrone è pronto a schiacciare il piede sul gas. L’ultima volta che si è ritrovato a scendere in campo dal primo minuto è ormai vecchia di parecchie settimane oltre 70 giorni: di fronte c’era il Bologna di Mihajovic, al Franchi, Chiesa, passato alla Juventus in questa finestra di mercato, firmò la prima tripletta in campionato e Milenkovic chiuse i conti. Patrick ha assoluto bisogno di tornare a segnare, come nel post lockdown. Le 4 marcature realizzate in viola in Serie A si sono concentrate tutte nel mese di luglio. La Fiorentina, in questo mercato, se l’è tenuto stretto ed ora tocca a lui indirizzare la stagione sul giusto binario quello della continuità, e di impiego e di rendimento. La missione è quella di capitalizzare al massimo il lavoro, sfruttandole qualità che Ribery e Callejon potranno apportare al gruppo per trasformarsi in quel bomber da doppia cifra che i dirigenti viola non hanno ritenuto di dover rafforzare ulteriormente. Avrà meno di una settimana per convincere Iachini di essere lui il centravanti in grado di cominciare a trascinare la squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

