Schroffenegger: “Juventus? Non sono venuta alla Fiorentina per arrivare seconda”

“La Juve è una squadra da inseguire, giocano insieme da anni ma non sono venuta alla Fiorentina per arrivare seconda. Perdere contro la Juventus? Non voglio nemmeno pensarci – ha detto Katja Schroffenegger al Corriere Fiorentino – ma questa gara non deciderà il campionato. Bonetti? Felici che sia rimasta con noi. Fiorentina? Un sogno che si avvera, è un grande club. Gli infortuni mi hanno tolto il campo. A 20 anni sono stata fuori un anno, a 22 un altro, a 24 un altro ancora”.

