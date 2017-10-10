Labaro Viola

Cholito, la solita partenza diesel: stessi numeri di un anno fa, ma adesso serve sprintare verso il goal

Tuttosport si concentra questa mattina sull’inizio di stagione del Cholito Giovanni Simeone, sottolineando come fino ad oggi l’ex Genoa abbia segnato appena due reti nell’arco di 564’ giocati. Un nume...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2017 16:11
Cholito, la solita partenza diesel: stessi numeri di un anno fa, ma adesso serve sprintare verso il goal - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
News
Simeone
Cholito
Condividi

Tuttosport si concentra questa mattina sull’inizio di stagione del Cholito Giovanni Simeone, sottolineando come fino ad oggi l’ex Genoa abbia segnato appena due reti nell’arco di 564’ giocati. Un numero piuttosto basso che però l’argentino ha sempre saputo supportare grazie alla sua grinta e la generosità in campo. Eppure le partenze diesel fanno parte del suo dna: un anno fa infatti, di questi tempi, Simeone nelle prime sette gare aveva segnato nel Genoa lo stesso numero di reti fin qui messe a segno in viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok