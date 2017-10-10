Cholito, la solita partenza diesel: stessi numeri di un anno fa, ma adesso serve sprintare verso il goal

Tuttosport si concentra questa mattina sull’inizio di stagione del Cholito Giovanni Simeone, sottolineando come fino ad oggi l’ex Genoa abbia segnato appena due reti nell’arco di 564’ giocati. Un nume...

Tuttosport si concentra questa mattina sull’inizio di stagione del Cholito Giovanni Simeone, sottolineando come fino ad oggi l’ex Genoa abbia segnato appena due reti nell’arco di 564’ giocati. Un numero piuttosto basso che però l’argentino ha sempre saputo supportare grazie alla sua grinta e la generosità in campo. Eppure le partenze diesel fanno parte del suo dna: un anno fa infatti, di questi tempi, Simeone nelle prime sette gare aveva segnato nel Genoa lo stesso numero di reti fin qui messe a segno in viola.