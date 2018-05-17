Diego Simeone: "Mio figlio Giovanni? Mi piacerebbe allenarlo, anche se non è semplice..."

Il tecnico dell'Atletico Madrid ieri vincitore dell'Europa League, Diego Simeone meglio noto come "Il Cholo ha parlato ai microfoni italiani di TV8 nel post-gara anche di suo figlio Giovanni, in forza...

Il tecnico dell'Atletico Madrid ieri vincitore dell'Europa League, Diego Simeone meglio noto come "Il Cholo ha parlato ai microfoni italiani di TV8 nel post-gara anche di suo figlio Giovanni, in forza alla Fiorentina: "Mi piacerebbe molto allenare mio figlio, adoro le sue caratteristiche penso che sia un centravanti puro ed in giro ce ne sono pochi. Allenarlo però non è semplice...."