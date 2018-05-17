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Diego Simeone: "Mio figlio Giovanni? Mi piacerebbe allenarlo, anche se non è semplice..."

Il tecnico dell'Atletico Madrid ieri vincitore dell'Europa League, Diego Simeone meglio noto come "Il Cholo ha parlato ai microfoni italiani di TV8 nel post-gara anche di suo figlio Giovanni, in forza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 09:32
Diego Simeone: "Mio figlio Giovanni? Mi piacerebbe allenarlo, anche se non è semplice..." - Diego Pablo Simeone incontra suo figlio Giovanni
Diego Pablo Simeone incontra suo figlio Giovanni
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Il tecnico dell'Atletico Madrid ieri vincitore dell'Europa League, Diego Simeone meglio noto come "Il Cholo ha parlato ai microfoni italiani di TV8 nel post-gara anche di suo figlio Giovanni, in forza alla Fiorentina: "Mi piacerebbe molto allenare mio figlio, adoro le sue caratteristiche penso che sia un centravanti puro ed in giro ce ne sono pochi. Allenarlo però non è semplice...."

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