Diego Simeone: "Mio figlio Giovanni? Mi piacerebbe allenarlo, anche se non è semplice..."
Il tecnico dell'Atletico Madrid ieri vincitore dell'Europa League, Diego Simeone meglio noto come "Il Cholo ha parlato ai microfoni italiani di TV8 nel post-gara anche di suo figlio Giovanni, in forza...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 09:32
Il tecnico dell'Atletico Madrid ieri vincitore dell'Europa League, Diego Simeone meglio noto come "Il Cholo ha parlato ai microfoni italiani di TV8 nel post-gara anche di suo figlio Giovanni, in forza alla Fiorentina: "Mi piacerebbe molto allenare mio figlio, adoro le sue caratteristiche penso che sia un centravanti puro ed in giro ce ne sono pochi. Allenarlo però non è semplice...."