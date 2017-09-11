Corriere fiorentino: Cholito-Cyril, ecco servita la nuova coppia gol della viola
Il Corriere fiorentino di oggi sottolinea come la Fiorentina abbia trovato la sua nuova coppia gol, con Simeone e Thereau. Il Cholito ha impiegato appena 2 minuti per sbloccarsi, mentre il francese si...
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 10:30
Il Corriere fiorentino di oggi sottolinea come la Fiorentina abbia trovato la sua nuova coppia gol, con Simeone e Thereau. Il Cholito ha impiegato appena 2 minuti per sbloccarsi, mentre il francese si è già preso sulle spalle l'attacco, iniziando come finto trequartista e spaziando poi per il campo, creando varchi utilissimi. Cholito-Cyril, la nuova coppia gol è qui.