Corriere fiorentino: Cholito-Cyril, ecco servita la nuova coppia gol della viola

Il Corriere fiorentino di oggi sottolinea come la Fiorentina abbia trovato la sua nuova coppia gol, con Simeone e Thereau. Il Cholito ha impiegato appena 2 minuti per sbloccarsi, mentre il francese si...

A cura di Redazione Labaroviola 11 settembre 2017 10:30

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