Il cholito Simeone esulta: "Vamos! Grande lavoro di squadra, piano piano stiamo andando lontano"
Il Cholito Simeone esulta dopo la vittoria contro il Cagliari. Lo fa oggi, sul suo profilo Instagram: "Vamos! Gran lavoro di squadra, piano piano si va lontano", le parole lasciate sul social dal cent...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 15:29
Il Cholito Simeone esulta dopo la vittoria contro il Cagliari. Lo fa oggi, sul suo profilo Instagram: "Vamos! Gran lavoro di squadra, piano piano si va lontano", le parole lasciate sul social dal centravanti argentino, che ieri sera in Sardegna ha fatto coppia prima con Cyril Thereau e poi con Khouma Babacar. Niente gol per lui, ma tanto sacrificio, presenza fisica e movimenti giusti per la squadra.