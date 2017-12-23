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Il cholito Simeone esulta: "Vamos! Grande lavoro di squadra, piano piano stiamo andando lontano"

Il Cholito Simeone esulta dopo la vittoria contro il Cagliari. Lo fa oggi, sul suo profilo Instagram: "Vamos! Gran lavoro di squadra, piano piano si va lontano", le parole lasciate sul social dal cent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 15:29
Il cholito Simeone esulta: "Vamos! Grande lavoro di squadra, piano piano stiamo andando lontano" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Il Cholito Simeone esulta dopo la vittoria contro il Cagliari. Lo fa oggi, sul suo profilo Instagram: "Vamos! Gran lavoro di squadra, piano piano si va lontano", le parole lasciate sul social dal centravanti argentino, che ieri sera in Sardegna ha fatto coppia prima con Cyril Thereau e poi con Khouma Babacar. Niente gol per lui, ma tanto sacrificio, presenza fisica e movimenti giusti per la squadra.

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