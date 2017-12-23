Il cholito Simeone esulta: "Vamos! Grande lavoro di squadra, piano piano stiamo andando lontano"

Il Cholito Simeone esulta dopo la vittoria contro il Cagliari. Lo fa oggi, sul suo profilo Instagram: "Vamos! Gran lavoro di squadra, piano piano si va lontano", le parole lasciate sul social dal cent...

Il Cholito Simeone esulta dopo la vittoria contro il Cagliari. Lo fa oggi, sul suo profilo Instagram: "Vamos! Gran lavoro di squadra, piano piano si va lontano", le parole lasciate sul social dal centravanti argentino, che ieri sera in Sardegna ha fatto coppia prima con Cyril Thereau e poi con Khouma Babacar. Niente gol per lui, ma tanto sacrificio, presenza fisica e movimenti giusti per la squadra.