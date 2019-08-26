Cholito bocciato da Montella, si avvicina il passaggio al Cagliari. Il prossimo centravanti viola...
Le strade della Fiorentina e del Cholito Simeone sono destinate a diventare sempre più parallele. Il Cholito è stato bocciato da Vincenzo Montella, che gli ha preferito il giovane e rampante Vlahovic...
Le strade della Fiorentina e del Cholito Simeone sono destinate a diventare sempre più parallele. Il Cholito è stato bocciato da Vincenzo Montella, che gli ha preferito il giovane e rampante Vlahovic sia nel precampionato che contro il Napoli, all'esordio in serie A. Adesso per lui si fa sempre più forte e consistente l'ipotesi Cagliari, anche se resta da capire l'offerta dei sardi, con la viola che difficilmente digerirebbe l'idea del prestito. Resta inoltre da capire se Montella chiederà qualcuno al suo posto o scommetterà forte su Boateng nelle vesti di falso nueve come alternativa a Vlahovic.