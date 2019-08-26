Cholito bocciato da Montella, si avvicina il passaggio al Cagliari. Il prossimo centravanti viola...

Le strade della Fiorentina e del Cholito Simeone sono destinate a diventare sempre più parallele. Il Cholito è stato bocciato da Vincenzo Montella, che gli ha preferito il giovane e rampante Vlahovic...

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2019 15:48

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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