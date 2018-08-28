I tifosi dell'Atletico Madrid a Simeone: "Porta qui il Cholito!"

I tifosi dell'Atletico Madrid sono letteralmente impazziti sui social network. Il motivo? Una foto postata dal loro allenatore, Diego Pablo Simeone, in compagnia del figlio Giovanni, sullo sfondo dell...

I tifosi dell'Atletico Madrid sono letteralmente impazziti sui social network. Il motivo? Una foto postata dal loro allenatore, Diego Pablo Simeone, in compagnia del figlio Giovanni, sullo sfondo della bellissima campagna Toscana. L'allenatore argentino, dopo aver assistito alla partita contro il Chievo Verona, ha infatti trascorso un'altra giornata in Italia, in compagnia appunto del bomber viola, della compagna e della figlia.

I colchoneros hanno colto l'occasione per suggerire al tecnico un futuro colpo di mercato... Il commento più gettonato? "Porta qui tuo figlio".