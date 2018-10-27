Gazzetta dello Sport: il Cholito contro il Gallo, sfida tra due punte a caccia di riscatto
"Il Gallo e il Cholito. Tra Toro e Viola è sfida di punte a caccia di riscatto". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla partita che questa opporrà due attaccant...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 11:26
"Il Gallo e il Cholito. Tra Toro e Viola è sfida di punte a caccia di riscatto". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla partita che questa opporrà due attaccanti che sembrano aver perso il feeling con il gol. Una sfida nella sfida dunque, importante tanto per la classifica delle due squadre quanto per la condizione dei due bomber.