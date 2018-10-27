Gazzetta dello Sport: il Cholito contro il Gallo, sfida tra due punte a caccia di riscatto

"Il Gallo e il Cholito. Tra Toro e Viola è sfida di punte a caccia di riscatto". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla partita che questa opporrà due attaccant...

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2018 11:26

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