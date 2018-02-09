La sfida nella sfida: Cholito contro Pipita, chi la spunterà? Entrambi a segno contro Juve e viola...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla anche della sfida tra Giovanni Simeone e Gonzalo Higuain. I due hanno il River Plate in comune. Lo juventino è entrato nel club argentino a 10 anni, due l...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla anche della sfida tra Giovanni Simeone e Gonzalo Higuain. I due hanno il River Plate in comune. Lo juventino è entrato nel club argentino a 10 anni, due lustri più tardi il Cholito ha cominciato la stessa trafila. Higuain ha segnato la prima rete bianconera proprio contro la Fiorentina, a Firenze ha già colpito tre volte (due col Napoli, una con la Juve) e cerca il sigillo numero 50 al servizio di Madama. Simeone, autore di una doppietta contro la Juve ai tempi del Genoa, vuole scrivere un’altra favola per un’altra tifoseria, agguerritissima quando si tratta di Juventus.