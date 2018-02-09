Labaro Viola

La sfida nella sfida: Cholito contro Pipita, chi la spunterà? Entrambi a segno contro Juve e viola...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla anche della sfida tra Giovanni Simeone e Gonzalo Higuain. I due hanno il River Plate in comune. Lo juventino è entrato nel club argentino a 10 anni, due l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 10:30
La sfida nella sfida: Cholito contro Pipita, chi la spunterà? Entrambi a segno contro Juve e viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Rassegna Stampa
Juve
Cholito
Condividi

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla anche della sfida tra Giovanni Simeone e Gonzalo Higuain. I due hanno il River Plate in comune. Lo juventino è entrato nel club argentino a 10 anni, due lustri più tardi il Cholito ha cominciato la stessa trafila. Higuain ha segnato la prima rete bianconera proprio contro la Fiorentina, a Firenze ha già colpito tre volte (due col Napoli, una con la Juve) e cerca il sigillo numero 50 al servizio di Madama. Simeone, autore di una doppietta contro la Juve ai tempi del Genoa, vuole scrivere un’altra favola per un’altra tifoseria, agguerritissima quando si tratta di Juventus.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok