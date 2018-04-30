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Saponara: "Non smettiamo di credere nell'Europa. Cholito, ci devi offrire una cena fuori..."

Così Riccardo Saponara, sul suo profilo Instagram, all'indomani della vittoria contro il Napoli": “Nel momento più delicato della stagione e forse nella partita più difficile nelle 35 giocate abbiamo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2018 14:53
Saponara: "Non smettiamo di credere nell'Europa. Cholito, ci devi offrire una cena fuori..." -
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Così Riccardo Saponara, sul suo profilo Instagram, all'indomani della vittoria contro il Napoli": “Nel momento più delicato della stagione e forse nella partita più difficile nelle 35 giocate abbiamo tirato fuori tutte le nostre qualità e portato a casa una vittoria tanto voluta quando meritata. Non vogliamo smettere di credere al nostro obiettivo e ieri ne abbiamo dato chiara dimostrazione.  Ah, Cholito grazie per la cena che offrirai a tutti noi”

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