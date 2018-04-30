Saponara: "Non smettiamo di credere nell'Europa. Cholito, ci devi offrire una cena fuori..."

Così Riccardo Saponara, sul suo profilo Instagram, all'indomani della vittoria contro il Napoli": “Nel momento più delicato della stagione e forse nella partita più difficile nelle 35 giocate abbiamo...

Così Riccardo Saponara, sul suo profilo Instagram, all'indomani della vittoria contro il Napoli": “Nel momento più delicato della stagione e forse nella partita più difficile nelle 35 giocate abbiamo tirato fuori tutte le nostre qualità e portato a casa una vittoria tanto voluta quando meritata. Non vogliamo smettere di credere al nostro obiettivo e ieri ne abbiamo dato chiara dimostrazione. Ah, Cholito grazie per la cena che offrirai a tutti noi”