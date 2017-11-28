Ferrara: "Cholito? L'impegno c'è, i movimenti pure ma la precisione insomma..."

Scatta, lotta, lo vedi lì, corre laggiù, prende calci, spallate, conquista palloni, perde palloni, vede poco la porta, cerca la porta, ci prova, tira, mannaggia. Povero Cholito, quello con la garra. E...

Scatta, lotta, lo vedi lì, corre laggiù, prende calci, spallate, conquista palloni, perde palloni, vede poco la porta, cerca la porta, ci prova, tira, mannaggia. Povero Cholito, quello con la garra. E oltre quella per ora poco. Quattro gol, in quattordici partite da titolare. Neanche malissimo, per questa Fiorentina. Solo che a Roma, e non solo a Roma, è sembrato perso, solo, in lotta soprattutto con se stesso. Inevitabile chiedersi cosa stia pensando Pioli, al di là delle frasi di circostanza che di solito abitano in sala stampa. Perché a Giovanni Simeone non si può imputare nulla. L’impegno c’è, i movimenti più o meno ci sono. La precisione insomma, ma si sapeva che il ragazzo non era ancora un killer da area di rigore. Lui è uno di quelli che deve crescere.

Fonte: La Repubblica