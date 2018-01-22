Le due punte non pagano: Babacar-Cholito flop. Un gol ogni 10 tiri in porta, dramma realizzativo

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi afferma che nelle intenzioni di Pioli c’era la volontà di attaccare la Samp fin da subito. Da qui la scelta delle due punte: peccato che Simeone e Babacar abbian...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi afferma che nelle intenzioni di Pioli c’era la volontà di attaccare la Samp fin da subito. Da qui la scelta delle due punte: peccato che Simeone e Babacar abbiano fallito miseramente diverse occasioni ad inizio gara. Poi, il gol della Samp, ha steso definitivamente la squadra viola. I numeri certificano una vena realizzativa in costante peggioramento, scrive il quotidiano, con il dato di un gol ogni 10 tiri che a Marassi scende ancora viste le undici conclusioni totali, cinque delle quali nello specchio della porta. Due tiri in più sono bastati alla Sampdoria per realizzare tre gol.