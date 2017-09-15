Simoni: ''Diego Simeone mi ha detto che il cholito ha il suo carattere. Diventerà uno dei grandi''
Al Corriere di Bologna Gigi Simoni parla di Giovanni Simeone:“Più di una volta in questi anni Diego mi ha detto che suo figlio prometteva molto e aveva il suo stesso carattere, ebbene, vedendolo gioca...
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2017 14:52
Al Corriere di Bologna Gigi Simoni parla di Giovanni Simeone:“Più di una volta in questi anni Diego mi ha detto che suo figlio prometteva molto e aveva il suo stesso carattere, ebbene, vedendolo giocare sono certo che diventerà un grande attaccante”.