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Bucchioni: "Cholito-Babacar, che coppia! Vendono Borja, vi dico perché"

A Radio Blu ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni: "Simeone può fare molto bene in coppia con Babacar. Uno punta più sulla velocità, l’altro più sul fisico. Il Cholito è giovane e con ampi margini...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2017 17:37
Bucchioni: "Cholito-Babacar, che coppia! Vendono Borja, vi dico perché" -
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A Radio Blu ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni: "Simeone può fare molto bene in coppia con Babacar. Uno punta più sulla velocità, l’altro più sul fisico. Il Cholito è giovane e con ampi margini di miglioramento, un profilo giusto. Costa, ma la società viola deve investire in giocatori giovani bravi non ancora al top. Babacar ha imparato a giocare a calcio con Sousa, trarrebbe beneficio da un compagno di reparto al fianco. Borja Valero? La Fiorentina non gli rinnoverà il contratto in scadenza nel 2019. Credo che finirà sul mercato”.

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