Bucchioni: "Cholito-Babacar, che coppia! Vendono Borja, vi dico perché"

A Radio Blu ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni: "Simeone può fare molto bene in coppia con Babacar. Uno punta più sulla velocità, l’altro più sul fisico. Il Cholito è giovane e con ampi margini...

A cura di Redazione Labaroviola 03 giugno 2017 17:37

Condividi