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Stadio: quanti ne boccia Pioli! Ora difesa a 3 e Chiesa accanto al Cholito

Il Corriere dello sport - Stadio oggi in edicola parla di un Pioli che, dopo l'ultima prestazione contro il Chievo Verona, farà dei grossi cambiamenti. Tanti bocciati, per il tecnico, a partire dalla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2017 10:56
Stadio: quanti ne boccia Pioli! Ora difesa a 3 e Chiesa accanto al Cholito - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Il Corriere dello sport - Stadio oggi in edicola parla di un Pioli che, dopo l'ultima prestazione contro il Chievo Verona, farà dei grossi cambiamenti. Tanti bocciati, per il tecnico, a partire dalla difesa: per il giornale si passa al modulo a 3, con Chiesa che, nella nuova variante tattica, può incidere maggiormente a fianco di Simeone.

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