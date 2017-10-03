Stadio: quanti ne boccia Pioli! Ora difesa a 3 e Chiesa accanto al Cholito
Il Corriere dello sport - Stadio oggi in edicola parla di un Pioli che, dopo l'ultima prestazione contro il Chievo Verona, farà dei grossi cambiamenti. Tanti bocciati, per il tecnico, a partire dalla...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2017 10:56
Il Corriere dello sport - Stadio oggi in edicola parla di un Pioli che, dopo l'ultima prestazione contro il Chievo Verona, farà dei grossi cambiamenti. Tanti bocciati, per il tecnico, a partire dalla difesa: per il giornale si passa al modulo a 3, con Chiesa che, nella nuova variante tattica, può incidere maggiormente a fianco di Simeone.