Valcareggi: "Sbagliato il turnover in coppa. Il Milan lo battiamo, Cholito impari a stare in area"

Il procuratore tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato del momento vissuto dalla Fiorentina a Radio Bruno: “Sono contro il turnover, nessuna critica a Pioli, ma avrei lasciato la formazione base cont...

Il procuratore tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato del momento vissuto dalla Fiorentina a Radio Bruno: “Sono contro il turnover, nessuna critica a Pioli, ma avrei lasciato la formazione base contro la Lazio. Badelj doveva giocare, Babacar e Gaspar vanno bene da subentranti. Il Milan lo battiamo, ha sempre gli stessi affanni, ha vinto contro l’Inter per un episodio, sono sfavoriti nel pronostico. Saponara? Ha voglia e si vede, ma ancora non è pronto e se sta così non può fare il titolare. Eysseric ha i colpi, speriamo sia solo una questione di ambientamento. Simeone? Anche se non segna il 6 glielo dai, deve imparare a stare in area”.