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Repubblica: Cholito isolato, fondamentale il rientro di Saponara

La Repubblica oggi in edicola analizza l'attacco viola dal punto di vista tattico: il Cholito Giovanni Simeone è troppo isolato ed abbisogna di rifornimenti ulteriori. Per questo motivo il rientro di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 10:29
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La Repubblica oggi in edicola analizza l'attacco viola dal punto di vista tattico: il Cholito Giovanni Simeone è troppo isolato ed abbisogna di rifornimenti ulteriori. Per questo motivo il rientro di Riccardo Saponara, nelle vesti di trequartista illuminato che faccia anche da raccordo col centrocampo, diventa sempre più fondamentale.

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