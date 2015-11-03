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Notizie Saponata Fiorentina

Corsi su Saponara: "Capitano alla Fiorentina? E' un peccato che non mostri mai continuità"

30 aprile 2018 14:46

Gazzetta: cambiare è bello, con Saponara tra le linee quarto modulo diverso per Pioli

26 marzo 2018 11:06

Fiorentina, ti manca l'inventiva sotto porta: Eysseric e Saponara non pervenuti, è il momento del riscatto

25 gennaio 2018 11:45

Saponara e l'attesa infinita: Pioli lo prova trequartista, ma a Genova non partirà titolare

19 gennaio 2018 11:15

Corsi: "Saponara ha un problema di testa. I Della Valle? Dovrebbero fargli una statua per quanto hanno speso..."

12 gennaio 2018 15:31

La rinascita di Saponara deve arrivare ora: Pioli vuole che diventi l'uomo in più della Fiorentina

10 gennaio 2018 10:08

Corriere Fiorentino: alla Fiorentina manca un numero 10. Eysseric e Saponara non lo sono...

28 dicembre 2017 10:36

Graziani: "Saponara adesso è un problema. Veretout sorpresa, qualità e fisico, mi ricorda Allan...''

18 ottobre 2017 16:49

Bucchioni: ''I Della Valle hanno messo in castigo Firenze. Saponara? Bravo, ma se non sa reggere l'attesa...''

09 ottobre 2017 16:14

Gazzetta: è Eysseric la carta di Pioli dopo la sosta. Più affidabile di Saponara, più concreto di Gil Dias...

05 ottobre 2017 10:25

Nazione: ora Pioli cambia rotta e modulo, ma Saponara resta un titolare imprescindibile di questa viola

04 ottobre 2017 10:15

Corriere: idea 4-4-2 per Pioli. Più compattezza, ma così sacrifichi Saponara

03 ottobre 2017 10:27

Repubblica: Cholito isolato, fondamentale il rientro di Saponara

22 settembre 2017 10:29

Saponara titolare nella Fiorentina Primavera: alle 15 sfida alla Samp

16 settembre 2017 14:51

Chiesa investe Saponara su Instagram: a Ricky la maglia numero 10 che fu di Bernardeschi

26 luglio 2017 15:42

Corriere: la caviglia lo tormenta, Saponara rinuncia alle ferie per esserci alla prima di campionato

25 luglio 2017 12:15

Nazione: Saponara, è la volta buona. Stasera dietro Kalinic...

27 febbraio 2017 09:53

La prima cosa bella: il cuore viola di Saponara

12 febbraio 2017 19:03

Carli: "Saponara non rendeva, ma è il miglior trequartista d'Italia"

03 febbraio 2017 18:44

Corvino piomba su Saponara: servono 15 milioni, ma con le contropartite...

16 luglio 2016 16:58

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