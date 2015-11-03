Notizie Saponata Fiorentina

Corsi su Saponara: "Capitano alla Fiorentina? E' un peccato che non mostri mai continuità"
30 aprile 2018 14:46
Gazzetta: cambiare è bello, con Saponara tra le linee quarto modulo diverso per Pioli
26 marzo 2018 11:06
Fiorentina, ti manca l'inventiva sotto porta: Eysseric e Saponara non pervenuti, è il momento del riscatto
25 gennaio 2018 11:45
Saponara e l'attesa infinita: Pioli lo prova trequartista, ma a Genova non partirà titolare
19 gennaio 2018 11:15
Corsi: "Saponara ha un problema di testa. I Della Valle? Dovrebbero fargli una statua per quanto hanno speso..."
12 gennaio 2018 15:31
La rinascita di Saponara deve arrivare ora: Pioli vuole che diventi l'uomo in più della Fiorentina
10 gennaio 2018 10:08
Corriere Fiorentino: alla Fiorentina manca un numero 10. Eysseric e Saponara non lo sono...
28 dicembre 2017 10:36
Graziani: "Saponara adesso è un problema. Veretout sorpresa, qualità e fisico, mi ricorda Allan...''
18 ottobre 2017 16:49
Bucchioni: ''I Della Valle hanno messo in castigo Firenze. Saponara? Bravo, ma se non sa reggere l'attesa...''
09 ottobre 2017 16:14
Gazzetta: è Eysseric la carta di Pioli dopo la sosta. Più affidabile di Saponara, più concreto di Gil Dias...
05 ottobre 2017 10:25
Nazione: ora Pioli cambia rotta e modulo, ma Saponara resta un titolare imprescindibile di questa viola
04 ottobre 2017 10:15
Corriere: idea 4-4-2 per Pioli. Più compattezza, ma così sacrifichi Saponara
03 ottobre 2017 10:27
Repubblica: Cholito isolato, fondamentale il rientro di Saponara
22 settembre 2017 10:29
Saponara titolare nella Fiorentina Primavera: alle 15 sfida alla Samp
16 settembre 2017 14:51
Chiesa investe Saponara su Instagram: a Ricky la maglia numero 10 che fu di Bernardeschi
26 luglio 2017 15:42
Corriere: la caviglia lo tormenta, Saponara rinuncia alle ferie per esserci alla prima di campionato
25 luglio 2017 12:15
Nazione: Saponara, è la volta buona. Stasera dietro Kalinic...
27 febbraio 2017 09:53
La prima cosa bella: il cuore viola di Saponara
12 febbraio 2017 19:03
Carli: "Saponara non rendeva, ma è il miglior trequartista d'Italia"
03 febbraio 2017 18:44
Corvino piomba su Saponara: servono 15 milioni, ma con le contropartite...
16 luglio 2016 16:58
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