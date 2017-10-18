Graziani: "Saponara adesso è un problema. Veretout sorpresa, qualità e fisico, mi ricorda Allan...''

Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Contro l’Udinese la Fiorentina ha sofferto un po’, ma va bene così. Non facciamo polemica anche quando la squadra vince. In caso...

Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Contro l’Udinese la Fiorentina ha sofferto un po’, ma va bene così. Non facciamo polemica anche quando la squadra vince. In caso di vittoria anche a Benevento la classifica diventerebbe interessante. La Fiorentina è una squadra che può lottare per l’Europa League. Veretout? È la sorpresa più bella di quest’anno. Mi ricorda Allan, ha qualità e fisico. Saponara, invece, sta diventando un problema”.