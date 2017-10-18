Graziani: "Saponara adesso è un problema. Veretout sorpresa, qualità e fisico, mi ricorda Allan...''
Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Contro l’Udinese la Fiorentina ha sofferto un po’, ma va bene così. Non facciamo polemica anche quando la squadra vince. In caso...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2017 16:49
Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Contro l’Udinese la Fiorentina ha sofferto un po’, ma va bene così. Non facciamo polemica anche quando la squadra vince. In caso di vittoria anche a Benevento la classifica diventerebbe interessante. La Fiorentina è una squadra che può lottare per l’Europa League. Veretout? È la sorpresa più bella di quest’anno. Mi ricorda Allan, ha qualità e fisico. Saponara, invece, sta diventando un problema”.