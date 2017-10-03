Corriere: idea 4-4-2 per Pioli. Più compattezza, ma così sacrifichi Saponara

L'edizione odierna del Corriere fiorentino parla anche dell'ipotesi 4-4-2 tra le possibili nuove varianti tattiche viola. Uno schema che, storicamente, dà maggiore compattezza alla squadra, facilitand...

L'edizione odierna del Corriere fiorentino parla anche dell'ipotesi 4-4-2 tra le possibili nuove varianti tattiche viola. Uno schema che, storicamente, dà maggiore compattezza alla squadra, facilitando i raddoppi, aumentando il numero dei cross e facendo muovere gli undici entro 30 metri. Uno schema che, tuttavia, rischia di mietere vittime illustri: Benassi dovrebbe adattarsi ancora di più, come esterno; ma il vero sacrificato sarebbe Riccardo Saponara, senza dimenticare Eysseric.