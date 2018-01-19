Saponara e l'attesa infinita: Pioli lo prova trequartista, ma a Genova non partirà titolare

La Nazione in edicola oggi parla di attesa infinita per Riccardo Saponara: ieri provato trequartista nell’amichevole contro i dilettanti del Grassina, continuerà probabilmente anche a Genova contro la...

La Nazione in edicola oggi parla di attesa infinita per Riccardo Saponara: ieri provato trequartista nell’amichevole contro i dilettanti del Grassina, continuerà probabilmente anche a Genova contro la Sampdoria. Come scrive La Nazione, infatti non ci sono indizi per accostarlo alla lista dei titolari che Pioli sceglierà domenica, per ora le presenze dell’ex Empoli in campionato sono 4 e tutte messe insieme partendo dalla panchina: 34 minuti contro il Chievo, 28 contro la Spal, 13 contro la Lazio e 4 nella partita casalinga vinta contro il Sassuolo. Due presenze da titolare in coppa Italia contro Samp e Lazio (125 minuti), più altri 71 minuti giocati a metà settembre in Primavera: gol e assist nella vittoria interna contro la Sampdoria. La Fiorentina ha investito 9 milioni su Saponara, che lo scorso giugno si è operato alla caviglia per ’ripulire’ le cartilagini dopo un infortunio subito a Empoli poco prima di trasferirsi a Firenze; l’intervento ha risolto definitivamente ogni problema, il giocatore è rientrato in gruppo a ottobre e si è messo in coda dopo il cambio di modulo (dal 4-2-3-1 al 4-3-3) essendo temporaneamente scomparso il ruolo del trequartista. Più che il ruolo, a Saponara mancava anche l’intensità che un giocatore può recuperare solo attraverso le partite.