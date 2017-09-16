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Saponara titolare nella Fiorentina Primavera: alle 15 sfida alla Samp

Riccardo Saponara titolare nella Fiorentina primavera che alle 15 sfida la Sampdoria. Prosegue dunque il recupero del fantasista. Ecco la formazione viola: (4-2-3-1) Ghidotti; Ferrarini, Hristov, Pint...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2017 14:51
Saponara titolare nella Fiorentina Primavera: alle 15 sfida alla Samp -
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Riccardo Saponara titolare nella Fiorentina primavera che alle 15 sfida la Sampdoria. Prosegue dunque il recupero del fantasista. Ecco la formazione viola: (4-2-3-1) Ghidotti; Ferrarini, Hristov, Pinto, Ranieri; Diakhate, Lakti; Saponara; Sottil, Maganjic; Gori.

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