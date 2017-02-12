La prima cosa bella: il cuore viola di Saponara

Riccardo Saponara è già fiorentino dentro: il numero 21, che ha fatto il suo esordio ieri contro l'Udinese, ha commentato oggi su instagram una foto che lo ritrae insieme a Federico Bernardeschi, nel...

A cura di Redazione Labaroviola 12 febbraio 2017 19:03

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