La prima cosa bella: il cuore viola di Saponara
Riccardo Saponara è già fiorentino dentro: il numero 21, che ha fatto il suo esordio ieri contro l'Udinese, ha commentato oggi su instagram una foto che lo ritrae insieme a Federico Bernardeschi, nel...
A cura di Redazione Labaroviola
12 febbraio 2017 19:03
Riccardo Saponara è già fiorentino dentro: il numero 21, che ha fatto il suo esordio ieri contro l'Udinese, ha commentato oggi su instagram una foto che lo ritrae insieme a Federico Bernardeschi, nel miglior modo possibile: con un cuore viola.