Gazzetta: è Eysseric la carta di Pioli dopo la sosta. Più affidabile di Saponara, più concreto di Gil Dias...
La Gazzetta dello sport in edicola oggi afferma che, dopo aver ritrovato Saponara Pioli sta aspettando Valentin Eysseric, fermato per colpa di un problema alla caviglia. Ora, però, l’infortunio è alle...
La Gazzetta dello sport in edicola oggi afferma che, dopo aver ritrovato Saponara Pioli sta aspettando Valentin Eysseric, fermato per colpa di un problema alla caviglia. Ora, però, l’infortunio è alle spalle e il numero dieci si candida seriamente a essere una soluzione ai vari problemi della Fiorentina di inzio stagione. Più concreto di Gil Dias, più affidabile del rientrante Saponara e con la personalità di chi ha già quasi duecento presenze tra i professionisti e ha scelto di indossare la ma glia numero 10 della Fiorentina. Pioli già con l’Udinese è pronto a giocarsi questo jolly. Sta al francese convincerlo durante la sosta.