Corsi su Saponara: "Capitano alla Fiorentina? E' un peccato che non mostri mai continuità"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Rai di Riccardo Saponara: "Perché Saponara è andato male al Milan? Perché non era pronto caratterialmente. Negli ultimi due-tre mesi ha gioca...

A cura di Redazione Labaroviola 30 aprile 2018 14:46

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