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Corsi su Saponara: "Capitano alla Fiorentina? E' un peccato che non mostri mai continuità"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Rai di Riccardo Saponara: "Perché Saponara è andato male al Milan? Perché non era pronto caratterialmente. Negli ultimi due-tre mesi ha gioca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2018 14:46
Corsi su Saponara: "Capitano alla Fiorentina? E' un peccato che non mostri mai continuità" -
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Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Rai di Riccardo Saponara: "Perché Saponara è andato male al Milan? Perché non era pronto caratterialmente. Negli ultimi due-tre mesi ha giocato anche con la fascia di capitano con la Fiorentina, ma è un peccato che non mostri il suo valore tecnico con continuità. Spero che a Firenze abbia trovato la giusta continuità".

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