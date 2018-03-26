Gazzetta: cambiare è bello, con Saponara tra le linee quarto modulo diverso per Pioli

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle trasformazioni tattiche di un Pioli camaleontico, in corsa d'opera di questo campionato. Il tecnico è passato dal 4-2-3-1 iniziale al 4-3-2-1,...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle trasformazioni tattiche di un Pioli camaleontico, in corsa d'opera di questo campionato. Il tecnico è passato dal 4-2-3-1 iniziale al 4-3-2-1, fino al più recente 4-3-3. Ora, con il recupero e la valorizzazione di Riccardo Saponara, pensa sempre di più al numero 21 tra le linee, nel ruolo naturale di trequartista, a supporto di Chiesa e Simeone. E, secondo la rosea, non sarà l'ultima variante tattica di Stefano, da qui alla fine.