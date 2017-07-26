Chiesa investe Saponara su Instagram: a Ricky la maglia numero 10 che fu di Bernardeschi
Federico Chiesa investe ufficialmente Riccardo Saponara di una grande responsabilità, con un post su Instagram. La foto ritrae il pollice alzato del figlio d'arte ed un grande 10 aggiunto accanto alla...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 15:42
Federico Chiesa investe ufficialmente Riccardo Saponara di una grande responsabilità, con un post su Instagram. La foto ritrae il pollice alzato del figlio d'arte ed un grande 10 aggiunto accanto alla figura di Saponara, che sorride. A questo punto pare evidente che sarà proprio il talento di Forlì l'erede della 10 che fu di Bernardeschi.