Nazione: Saponara, è la volta buona. Stasera dietro Kalinic...
La Nazione oggi in edicola afferma che quella di stasera contro il Torino è la partita giusta per vedere Riccardo Saponara in campo. L'ex Empoli ha più motivazioni di Josip Ilicic, al momento, e con B...
A cura di Redazione Labaroviola
27 febbraio 2017 09:53
La Nazione oggi in edicola afferma che quella di stasera contro il Torino è la partita giusta per vedere Riccardo Saponara in campo. L'ex Empoli ha più motivazioni di Josip Ilicic, al momento, e con Bernardeschi infortunato il posto di trequartista accanto a Borja Valero, dietro Kalinic, con ogni probabilità sarà suo dal primo minuto.