Nazione: Saponara, è la volta buona. Stasera dietro Kalinic...

La Nazione oggi in edicola afferma che quella di stasera contro il Torino è la partita giusta per vedere Riccardo Saponara in campo. L'ex Empoli ha più motivazioni di Josip Ilicic, al momento, e con B...

A cura di Redazione Labaroviola 27 febbraio 2017 09:53

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