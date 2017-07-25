Corriere: la caviglia lo tormenta, Saponara rinuncia alle ferie per esserci alla prima di campionato
Il Corriere fiorentino analizza quest'oggi la situazione di Riccardo Saponara: dopo due settimane di potenziamento muscolare, il fantasista di Forlì si presenterà già oggi al campo di allenamento, con...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 12:15
Il Corriere fiorentino analizza quest'oggi la situazione di Riccardo Saponara: dopo due settimane di potenziamento muscolare, il fantasista di Forlì si presenterà già oggi al campo di allenamento, con 24 ore di anticipo rispetto ai compagni (Pioli ha concesso 2 giorni di riposo assoluto), con un intento chiaro: recuperare definitivamente, lasciandosi alle spalle una caviglia che lo tormenta, per essere titolare alla prima di campionato.