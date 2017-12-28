Corriere Fiorentino: alla Fiorentina manca un numero 10. Eysseric e Saponara non lo sono...

Il Corriere Fiorentino, in edicola oggi si sofferma sull'assenza di un vero numero 10 nella Fiorentina. I due indiziati per il ruolo, ad inizio stagione, erano Riccardo Saponara e Eysseric, ma entramb...

Il Corriere Fiorentino, in edicola oggi si sofferma sull'assenza di un vero numero 10 nella Fiorentina. I due indiziati per il ruolo, ad inizio stagione, erano Riccardo Saponara e Eysseric, ma entrambi sembrano non riuscire ad incidere in campo. Entrambi hanno preso parte all’ultima sfida di Coppa Italia contro la Lazio, ma nessuno dei due ha fatto la differenza più di tanto. Il mercato di gennaio servirà per ovviare al problema?