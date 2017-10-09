Bucchioni: ''I Della Valle hanno messo in castigo Firenze. Saponara? Bravo, ma se non sa reggere l'attesa...''

Il giornalista Enzo Bucchioni torna a parlare di Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi aspetto che il tecnico abbia capito cosa cambiare, spero che voglia passare al...

Il giornalista Enzo Bucchioni torna a parlare di Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi aspetto che il tecnico abbia capito cosa cambiare, spero che voglia passare al centrocampo a tre con Benassi. Ciò che conta è l’atteggiamento, serve un calcio semplice che porti equilibrio alla squadra. Fino ad oggi la fase offensiva non ha funzionato bene, è lì che bisogna intervenire. Saponara? E’ un giocatore bravo che fatica quando ci sono tante attese. Deve dimostrare di essere da Fiorentina, deve diventare un riferimento perché ha talento. Della Valle? I mesi di assenza hanno contribuito ad allargare il solco di distanza con la città. La situazione è molto confusa e difficile da gestire. Sembra che abbiano messo in castigo la Fiorentina decidendo di stare lontani e di vendere tutti i migliori. Chiesa? E’ una falso problema il suo contratto, serve solo a fargli guadagnare di più perché la scadenza è lontana. Ci sono diverse contraddizioni, anche prolungando il contratto non si è al riparo da nulla. Théréau? E’ un giocatore utile per far crescere i ragazzi, è un buon giocatore che si cala bene nelle realtà in cui gioca".