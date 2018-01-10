La rinascita di Saponara deve arrivare ora: Pioli vuole che diventi l'uomo in più della Fiorentina

La Nazione in edicola oggi si concentra su Riccardo Saponara. Il fantasista ha un solo obiettivo, trasformarsi davvero, come auspicato da Pioli alla vigilia della prima sfida del 2018, nell’uomo in p...

La Nazione in edicola oggi si concentra su Riccardo Saponara. Il fantasista ha un solo obiettivo, trasformarsi davvero, come auspicato da Pioli alla vigilia della prima sfida del 2018, nell’uomo in più per la Fiorentina. Adesso dipende tutto da lui. Ha sei mesi di tempo per evitare di finire nuovamente sul mercato. I dirigenti viola lo hanno detto in ogni modo: questa è la stagione delle fondamenta da gettare e delle potenzialità da studiare per poi decidere in vista dell’immediato futuro su chi continuare a puntare. Negli obiettivi dell’ex Empoli c’è anche la conquista della Nazionale. Insomma, il 2018 deve essere il suo anno.