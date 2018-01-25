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Fiorentina, ti manca l'inventiva sotto porta: Eysseric e Saponara non pervenuti, è il momento del riscatto

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle difficoltà della Fiorentina. La squadra segna poco e di conseguenza non vince molte partite, anzi. Simeone si sacrifica per i compagni e anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2018 11:45
Fiorentina, ti manca l'inventiva sotto porta: Eysseric e Saponara non pervenuti, è il momento del riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle difficoltà della Fiorentina. La squadra segna poco e di conseguenza non vince molte partite, anzi. Simeone si sacrifica per i compagni e anche Chiesa spesso è lontano dalla porta. Al gruppo stanno mancando le invenzioni di Saponara ed Eysseric, la loro qualità dovrebbe produrre un’elevata mole di gioco offensivo. La Fiorentina deve ripartire anche da loro utilizzandoli di più.

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