Fiorentina, ti manca l'inventiva sotto porta: Eysseric e Saponara non pervenuti, è il momento del riscatto

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle difficoltà della Fiorentina. La squadra segna poco e di conseguenza non vince molte partite, anzi. Simeone si sacrifica per i compagni e anche...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle difficoltà della Fiorentina. La squadra segna poco e di conseguenza non vince molte partite, anzi. Simeone si sacrifica per i compagni e anche Chiesa spesso è lontano dalla porta. Al gruppo stanno mancando le invenzioni di Saponara ed Eysseric, la loro qualità dovrebbe produrre un’elevata mole di gioco offensivo. La Fiorentina deve ripartire anche da loro utilizzandoli di più.