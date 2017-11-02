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Fiorentina, il programma di oggi: allenamento mattutino in vista della Roma, poi allo store Duomo ecco Ricky e Cholito

Ecco il programma di oggi per la viola: questa mattina la Fiorentina tornerà in campo per una sessione di allenamento al centro sportivo per la preparazione del big match di domenica contro la Roma. A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 10:43
Fiorentina, il programma di oggi: allenamento mattutino in vista della Roma, poi allo store Duomo ecco Ricky e Cholito - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Ecco il programma di oggi per la viola: questa mattina la Fiorentina tornerà in campo per una sessione di allenamento al centro sportivo per la preparazione del big match di domenica contro la Roma. Alle ore 18, poi, appuntamento con i tifosi per Saponara e Simeone, che sosterranno una sessione di foto e autografi al Fiorentina Store Duomo.

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