Tifosi viola "Chiediamo alla Figc di far usare le mani a Simeone". Polemiche sul post gara del cholito

di Flavio OgnissantiNon segna, non fa movimento, è sempre scordinato e anche tecnicamente sbaglia passaggi e appoggi semplicissimi.Stiamo parlando di Giovanni Simeone, il bomber della Fiorentina non s...

di Flavio Ognissanti

Non segna, non fa movimento, è sempre scordinato e anche tecnicamente sbaglia passaggi e appoggi semplicissimi.

Stiamo parlando di Giovanni Simeone, il bomber della Fiorentina non segna da ormai quasi 900 minuti, una vita per un attaccante ma non solo. Adesso i tifosi viola, che pur non smettono di incitarlo e sostenerlo, si stanno rendendo conto che il centravanti argentino è stato molto sopravvalutato. Non solo per quanto è stato pagato, 18 milioni di euro, ma anche per l'idea che molti giornalisti hanno di lui.

Eppure non è la prima stagione così, anche lo scorso anno ha accumulato quasi 700 minuti senza segnare così come al primo e unico anno al Genoa, il primo Italia, con un digiuno che si avvicina molto a quello di quest'anno.

I tifosi viola hanno simpaticamente creato un evento su Facebook per chiedere alla Figc di far usare le mani a Simeone, per permettergli così di provare a segnare. Come al solito a Firenze la prendono con ironia, ma il problema è sotto gli occhi di tutti.

Meno che di Pioli che lo fa giocare sempre e di molti giornalisti che non fanno notare mai le forti lacune tecniche dell'argentino.

Un atto simpatico per far notare come il centravanti viola sia davvero una parte mancante dell'assetto viola. Ecco l'evento seguito da migliaia di persone.

Ma non solo, ieri ci sono state parecchie polemiche da parte di una parte dei tifosi della Fiorentina che non hanno gradito l'uscita serale fiorentina nel post partita dopo la sconfitta viola contro la Juventus. In Italia, e Firenze su questo non fa eccezzione, chiede e vuole un certo tipo di comportamento dopo una sconfitta così pesante soprattutto perché arrivata contro la rivale più odiata.

Pioli nel post gara aveva fatto notare come "I ragazzi nello spogliatoio stanno di merda" ma qualche tifoso ha fatto notare come l'uscita serale in un noto locale del centro non ha dimostrato proprio questo...