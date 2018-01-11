Il Cholito approfitta della giornata libera per fare visita al padre, con lui anche Sampaoli

Giovanni Simeone, approfittando della pausa, ha deciso di trascorrere alcuni momenti in famiglia. Momenti piuttosto particolare... Sopratutto se il padre si chiama Diego Pablo Simeone ed allena l'Atle...

Giovanni Simeone, approfittando della pausa, ha deciso di trascorrere alcuni momenti in famiglia. Momenti piuttosto particolare... Sopratutto se il padre si chiama Diego Pablo Simeone ed allena l'Atletico Madrid. Infatti, come riportare da Mundo Deportivo, il Cholito ha approfittato delle giornate di libertà per recarsi personalmente a Madrid e fare visita alla squadra guidata dal padre. Inoltre, sugli spalti del centro sportivo, ha fatto capolino anche il commissario tecnico della nazionale argentina, ossia Jorge Sampaoli.