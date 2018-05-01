Esplode la Cholito-mania all'Atletico Madrid. I tifosi: "Vorremo vederlo qui insieme al padre"

La tripletta al Napoli lo ha issato a quota 13 marcature stagionali e, in breve, ha fatto il giro del mondo. Arrivando, inevitabilmente, anche in Spagna, a Madrid. Qui, da ieri, migliaia di tifosi del...

A cura di Redazione Labaroviola 01 maggio 2018 10:47

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone

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