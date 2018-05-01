Esplode la Cholito-mania all'Atletico Madrid. I tifosi: "Vorremo vederlo qui insieme al padre"
La tripletta al Napoli lo ha issato a quota 13 marcature stagionali e, in breve, ha fatto il giro del mondo. Arrivando, inevitabilmente, anche in Spagna, a Madrid. Qui, da ieri, migliaia di tifosi del...
La tripletta al Napoli lo ha issato a quota 13 marcature stagionali e, in breve, ha fatto il giro del mondo. Arrivando, inevitabilmente, anche in Spagna, a Madrid. Qui, da ieri, migliaia di tifosi dell'Atletico - anche grazie al sondaggio lanciato da una seguitissima pagina di supporters su Instagram - dichiarano che, adesso, vorrebbero vedere El Cholito riunito al Cholo. "Vorreste vederlo giocare all'Atletico?", si chiede. La risposta è inequivocabile, stimolata dalla curiosità: "Sì". Una volontà che, tuttavia, è destinata a rimanere inespressa: la Fiorentina non è disposta a mettersi al tavolo, a meno di offerte shock.