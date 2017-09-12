Chiarugi: ''Della Valle, Firenze è polemica per il bene del club. Simeone? Se un gol così lo segnava Icardi...''

Luciano Chiarugi, storico ex viola, parla a Lady Radio. E, tra gli argomenti trattati, c'è spazio anche per Simeone ed i Della Valle: "Cholito? Il gol che ha segnato domenica se lo avesse segnato Icar...

Luciano Chiarugi, storico ex viola, parla a Lady Radio. E, tra gli argomenti trattati, c'è spazio anche per Simeone ed i Della Valle: "Cholito? Il gol che ha segnato domenica se lo avesse segnato Icardi avremmo detto che è un classico gol da rapace d’area. Simeone ha voglia di emergere, è una grande possibilità per lui giocare alla Fiorentina. Anche Gil Dias ha mostrato delle doti importanti, aspettiamo Laurini, la conferma di Badelj e Benassi che si è espresso già bene con l’Hellas: siamo tutti curiosi e fiduciosi di vedere cosa succederà in futuro. Della Valle? Io mi auguro fortemente che abbiamo capito che Firenze è di per sé polemica, ma che semplicemente lo scopo delle contestazioni è quello di cercare il bene di società e tifosi”.