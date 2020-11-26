Video, tutti i gol segnati da Maradona alla Fiorentina, tra Napoli e Firenze

La morte di Diego Armando Maradona ha gettato nello sconforto tutto il mondo del calcio, ecco i gol del Pibe de Oro contro la Fiorentina

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha mostrato i video dei gol segnati da Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli alla squadra viola. Reti segnati sia al San Paolo di Napoli, tra le mura amiche, sia al Franchi, in casa della squadra viola





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