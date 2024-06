Batistuta: “Messi e Maradona maghi, io mi occupavo solo di fare gol. Il ritiro dal calcio mi ha dato pace”

L’ex leggenda della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Marca, raccontando un po’ della sua vita oltre al calcio. Queste le sue parole:

Su Messi e Maradona: “Se loro sono dei, io sono almeno un apostolo? No, non lo so. Io mi occupavo di fare gol, loro sono stati molto di più, hanno fatto magie.”

Che ricorda di suo padre: “Lavoro, sempre e solo lavoro. Lui lavorava in continuazione, ricordo che era un uomo molto responsabile e credo di aver trasmesso quanto imparato da lui ai miei figli, anche se sono due situazioni diverse: mio padre non aveva niente quando ero piccolo, invece io si quando i miei figli erano dei bambini. Tuttavia, credo che siano cresciuti con degli ottimi valori, sono delle brave persone.”

Sul rapporto coi giornalisti: “Tanti giornalisti mi hanno tradito, ma ho il dono di dimenticarmi tutte le cose brutte che mi vengono fatte, e sono davvero molte.”

Sul ritiro dal calcio: “Il giorno dopo il mio ritiro dal calcio, provai molta pace e serenità.”

