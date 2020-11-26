Iachini: "Maradona? Aveva chiesto al Napoli di prendermi, sarebbe stato bello giocarci insieme"

L'ex mister viola ha svelato un retroscena

Iachini

"Giocare contro Maradona è stato un onore - ha detto l'ex allenatore viola a Radio Marte -, quando non gli prendevi la palla erano guai. Sarebbe stato bello giocare con lui ed ho anche rischiato di riuscirci, aveva chiesto al Napoli di prendermi. Diego era un campione, non faceva mai scenate, avversario sempre corrette".

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