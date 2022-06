Tardelli sorride: “Milan di Pioli come la Fiorentina dell’82 ma alla fine lo scudetto l’abbiamo vinto noi…”

Marco Tardelli, bandiera della Juventus nel famoso campionato dell’81-82, quello dello scudetto rubato alla Fiorentina all’ultima giornata. Queste le sue parole oggi a Tuttosport

Partiamo dall’ultima giornata a Catanzaro, un 16 maggio carico di tensione, che però vi consegnò il tricolore. Cosa le viene in mente?

«Ricordo tutto di quell’ultima giornata: ero combattuto fra tanti stati d’animo. Da una parte volevo essere determinante per la Juventus perché ci giocavamo lo Scudetto in un duello pazzesco con la Fiorentina, dall’altra temevo di non riuscire ad andare al Mondiale se avessi tirato troppo la corda a Catanzaro. Sono stati giorni difficili, personalmente fui schiacciato dal senso di responsabilità nei confronti dei colori bianconeri, ma fortunatamente andò tutto bene: quando si vince è sempre così».

La Fiorentina del 1982 era una squadra forte, ma non era la favorita. Un po’ come il Milan quest’anno?

«Quella Fiorentina, che si giocò lo scudetto con noi fino all’ultima giornata, mi ha fatto venire in mente il Milan. Non era la squadra più attrezzata, ma ci ha dato del filo da torcere fino all’ultimo secondo. Quel gruppo si è perso solo all’ultima giornata: a differenza del Milan di Pioli non ebbero la forza di vincere, che non è certo un dettaglio di poco conto».

