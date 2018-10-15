Tardelli: "Vorrei che Chiesa fosse decisivo più spesso. L'Italia ha un grande difetto.."

A RMC Sport ha parlato l'ex giocatore della Juventus Marco Tardelli. Queste le sue parole sul momento della Nazionale e su Federico Chiesa..

A RMC Sport ha parlato l'ex giocatore della Juventus Marco Tardelli. Queste le sue parole sul momento della Nazionale e su Federico Chiesa: Chiesa? Da lui ci aspettiamo qualcosa in più. Federico è un giocatore che quando vuole sa spaccare le partite. Vorrei che lo facesse più spesso." E poi conclude: "A questa nazionale serve un centravanti vero e bisognerà trovarlo."