Dalla Turchia scrivono: “La Fiorentina sta per fare offerta di 10 milioni per Villasanti del Gremio”

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista del Gremio, Mathias Villasanti, centrocampista classe 1997. Per lui la Fiorentina sarebbe pronta ad offrire da 10 milioni per il paraguaiano che gioca anche in nazionale. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel dicembre 2024 e dunque a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto

💥#EXCL• Fiorentina are interested in Gremio’s 26-year-old Paraguay international Mathías Villasanti. The Italian club is preparing to make a €10 million offer for Villasanti.

🇵🇾 🟣 #ForzaViola 🔵 #Gremio pic.twitter.com/wgB8zDp4jx — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 21, 2023

OSSERVATORI DELLA FIORENTINA A VEDERE VALENTINI