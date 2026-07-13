Dal Brasile: "Il Gremio accelera sul mercato, tratta il prestito di Matias Moreno con la Fiorentina"

Il club brasiliano avrebbe individuato nel centrale viola uno degli obiettivi principali per rinforzare la difesa. Le società sarebbero al lavoro per definire l'operazione

Il Grêmio rimane attivo sul mercato, alla ricerca di rinforzi per consolidare la rosa in vista della parte restante della stagione 2026. La priorità della dirigenza in questo momento è rinforzare il reparto difensivo, e un nome che ha suscitato interesse è quello del ventiduenne difensore argentino Matías Moreno, attualmente in forza alla Fiorentina.

Sono in corso trattative tra i club per un possibile prestito del difensore al Grêmio. La trattativa si svolge in un momento in cui il Grêmio sta cercando di aumentare la competitività della propria rosa in vista del campionato brasiliano, della Copa do Brasil e della Copa Sudamericana.

Lo riporta portaldecamaqua.com.br