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Pres. Gremio su Pedro: "È un goleador ma è impossibile portarlo nel nostro club"

Una delle squadre interessate all'attaccante viola Pedro è il Gremio. Ecco le parole a Radio Grenal del presidente Romildo Bolzan su Pedro: "È un gran calciatore, un goleador. Penso però che sia impos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 19:20
Pres. Gremio su Pedro: "È un goleador ma è impossibile portarlo nel nostro club" - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Una delle squadre interessate all'attaccante viola Pedro è il Gremio. Ecco le parole a Radio Grenal del presidente Romildo Bolzan su Pedro: "È un gran calciatore, un goleador. Penso però che sia impossibile portarlo nel nostro club".

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