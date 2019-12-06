Pres. Gremio su Pedro: "È un goleador ma è impossibile portarlo nel nostro club"
Una delle squadre interessate all'attaccante viola Pedro è il Gremio. Ecco le parole a Radio Grenal del presidente Romildo Bolzan su Pedro: "È un gran calciatore, un goleador. Penso però che sia impos...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 19:20
Una delle squadre interessate all'attaccante viola Pedro è il Gremio. Ecco le parole a Radio Grenal del presidente Romildo Bolzan su Pedro: "È un gran calciatore, un goleador. Penso però che sia impossibile portarlo nel nostro club".