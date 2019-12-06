Pres. Gremio su Pedro: "È un goleador ma è impossibile portarlo nel nostro club"

Una delle squadre interessate all'attaccante viola Pedro è il Gremio. Ecco le parole a Radio Grenal del presidente Romildo Bolzan su Pedro: "È un gran calciatore, un goleador. Penso però che sia impos...

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2019 19:20

Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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